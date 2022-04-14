Dolar
14.62
Euro
15.94
Altın
1,969.19
ETH/USDT
3,103.90
BTC/USDT
41,212.00
BIST 100
2,479.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 14.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastaneye ihtiyaç duyan Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor
Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor
Avustralya'da nüfusun yaklaşık beşte biri Kovid-19’a yakalandı

Benzer haberler

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Rus enerjisinin fişini çekmesi için Almanya'ya baskı artıyor

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü
Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı

Zelenskiy: Avrupa Birliği, Rus savaş makinesine sponsor olmayı bırakmalı
Ukrayna: Karadeniz'deki Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisini vurduk

Ukrayna: Karadeniz'deki Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisini vurduk