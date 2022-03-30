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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 30.03.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 145 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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