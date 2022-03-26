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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 136 çocuk öldü

Ruslan Rehimov   | 26.03.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 136 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 136 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 570 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 136 çocuğun öldüğü, yaklaşık 200 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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