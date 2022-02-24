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Dünya

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'da provokasyon yapabileceğini öne sürdü

Talha Yavuz   | 24.02.2022
Ukrayna, Rusya'nın Kırım'da provokasyon yapabileceğini öne sürdü

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da provokasyon hazırlığında olabileceğini iddia etti.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiğini belirtti.

Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı.


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