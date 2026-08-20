Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece başta Kiev olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği saldırıda apartmanlar ve bir çocuk hastanesinin hasar gördüğünü anımsatan Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda ölenlerin sayısının 12'ye çıktığını açıkladı.

[1/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. [2/14] Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [3/14] [4/14] [5/14] [6/14] [7/14] [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [12/14] [13/14] [14/14] × [1/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. [2/14] Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [3/14] [4/14] [5/14] [6/14] [7/14] [8/14] [9/14] [10/14] [11/14] Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Sviyatoşinskiy, Darnitskiy ve Solomyansk semtlerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, saldırının ardından bölgede çok sayıda araç ve yapı da hasar gördü. [12/14] [13/14] [14/14]

Yaralı sayısının 40 olduğunu kaydeden Zelenskiy, ayrıca Kiev bölgesindeki bir kasabada da 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun ayrıca bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerini de hedef aldığını aktararak, "Düşman, Odessa bölgesinde, Moldova sınırındaki bir kontrol noktasına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı, Çernigiv bölgesinde ise doğal gaz altyapısı hedef alındı." ifadesini kullandı.

Hava savunma sistemi için gereken füzelere ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, şöyle devam etti:

“Moskova balistik silahlara ve gerilimi tırmandırmaya yatırım yaparken, dünya maalesef bu tür saldırılara her zaman gerekli tepkiyi veremiyor. Ukrayna yeterli füze savunma sistemine sahip olmadığı sürece, Rusya barışı ciddi olarak düşünmeyecektir.”

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik saldırılarda 168 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 44 füze kullandığı belirtildi.

Açıklamada, 39 füze ve 145 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Kiev'de yarın yas günü ilan edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de 12 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etti.

Kliçko, sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkente füzeli saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 33 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Jitomir bölgesine saldırı düzenlemesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Rusya: Kiev'deki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depoları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Kiev kenti ve Kiev bölgesinde askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri ve depolarına yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, vurulan noktalar sıralandı.

Açıklamada, Kiev'de insansız hava araçları (İHA) ve füze parçalarının üretildiği "Fire Point", "Ukrspecsystems" ve "Antonov" isimli fabrikalar ile mühimmat deposunun, Kiev bölgesinde de İHA ve robotik sistemlerin sevkiyatının yapıldığı "Martusovka" lojistik merkezi ile yakıt ve yağ deposunun vurulduğu aktarıldı.

Dün de Ukrayna'nın Çornomorsk ve Yujniy limanlarında askeri depoların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan, havadan ve denizden yüksek hassasiyetli silah ile İHA'ların kullanıldığı ifade edildi.

Rusya: Moskova bölgesi 250 İHA ile hedef alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 250 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, bunlardan 28'inin bölge üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün saat 07.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 250 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölgeye gelmeden önce yok edildi. 28 İHA bölge üzerinde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 726 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.