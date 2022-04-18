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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 18.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük

Kiev

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin barışçıl Ukrayna şehirlerini bombalamaya, roket ve topçu ateşi altında tutarak acı, ölüm ve anlaşmazlık getirmeye devam ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük." denildi.

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