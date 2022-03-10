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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedefliyor

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna hükümetinin, gıda rezervi oluşturmayı hedeflediğini belirterek, bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahılı geri alacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 10.03.2022
Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedefliyor Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Berlin

Shmyhal, yaptığı açıklamada, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle gıda rezervi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bunun için ülkenin yıllık tüketimine eşit tahıl ve diğer gıda malzemelerinin geri alınacağını bildiren Shmyhal, satın almaya ilişkin ayrıntı vermedi.

Shmyhal, "Gıda rezervi ile ülkeye yeterli gıda sağlanacak.” dedi.

Öte yandan, Avrupa'nın "tahıl ambarı" olarak bilinen Ukrayna, önemli bir gıda üreticisi ve ihracatçısı.

Yaklaşık yüzde 70'i verimli topraklarla kaplı olan Ukrayna'nın 32 milyon hektarlık ekilebilir araziye sahip olduğu belirtiliyor. Bu oran tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) ekilebilir arazinin 3'te 1'ine tekabül ediyor.

Analistlere göre, dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu yılki hasadı tehlikeye atıyor. Rus işgali nedeniyle Ukrayna’da ekim yapmanın zor olacağı belirtiliyor.

Ukrayna’da genellikle şubat sonu veya mart başında ilkbahar ekimi hazırlıkları başlıyor.

Ukrayna hükümeti, çiftçilerin güvenli alanlarda ekime başlayacağını, ancak tohum ve yakıt kıtlığı yaşanabileceğini açıklamıştı.

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