Dolar
14.78
Euro
16.20
Altın
1,961.90
ETH/USDT
2,579.60
BTC/USDT
38,923.00
BIST 100
2,090.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü

Ruslan Rehimov   | 14.03.2022
Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Arestoviç, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Mariupol'da gerginliğin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun Rusların saldırılarını engellediğini söyledi.

Şehri ele geçiremeyen Rus güçlerinin sivil yapıları hedef aldığını vurgulayan Arestoviç, "Ruslar şehri yeryüzünden silmek istiyor. Yerel yöneticilerin resmi rakamlarına göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı
Çin'de 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde

Benzer haberler

Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü

Ukrayna: Rusların kuşattığı Mariupol'de 2 bin 500 sivil öldü

Süleyman Camisi Dernek Başkanı Hacıoğlu, Mariupol'deki caminin bombalanmadığını belirtti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kuşatılmış Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü

Ukrayna: Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi

Ukrayna: Mariupol'dan siviller tahliye edilemedi
Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol’de doğum hastanesini vurdu

Ukrayna: Rus birlikleri Mariupol’de doğum hastanesini vurdu

Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü