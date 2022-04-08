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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 19 bin askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 700 tankını kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 08.04.2022
Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-8 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 19 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 700 tank, 1891 zırhlı araç, 333 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1361 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​

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