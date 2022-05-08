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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 500 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 08.05.2022
Ukrayna: Rus ordusu 25 bin 500 askerini kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-8 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 156 helikopter, 1130 tank, 2 bin 741 zırhlı araç, 509 top, 179 roketatar sistemi ve 86 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

Rus güçlerinin 1961 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 360 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 92 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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