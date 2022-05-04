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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 500 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 500 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1077 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 04.05.2022
Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 500 askerini kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 194 uçak, 155 helikopter, 1077 tank, 2 bin 610 zırhlı araç, 491 top, 163 roketatar sistemi ve 81 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçleri, 1867 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 303 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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