Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.
Kiev
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.
Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.