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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 30.05.2022
Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.

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