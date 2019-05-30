Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.88
BIST 100
89,186.57
Altın
1,278.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tükiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılıyor
logo
Dünya

Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in istifasını istediği hükümetin görevine devam etmesine karar verdi.

Ali Cura   | 30.05.2019
Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı

Kiev

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman’ın istifa kararını onaylamadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in göreve geldiği ilk gün hükümetin istifasını istemesi üzerine Groysman’ın parlamentoya sunduğu istifa kararı için genel kurulda oylama yapıldı.

Oylama sonunda Başbakan'ın istifasının kabulü için gerekli 226 oy sağlanamadı.

Groysman’ın istifası için yapılan oylamaya katılan 297 milletvekilinden 97’si kabul oyu verirken, 63 milletvekili karşı oy kullandı.

Ukrayna Anayasası’na göre başbakanın istifasına Ukrayna Parlamentosu karar veriyor. Başbakanın istifası ile bütün bakanlar kurulu da istifa etmiş sayılıyor. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut başbakan ve bakanlar görevlerini sürdürüyor.

Yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda göreve başlamak için katıldığı yemin töreninde parlamentonun iki ay içinde feshedilmesine karar vermiş, hükümetin de istifasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları

Benzer haberler

Zelenskiy memurlara döner yemelerini tavsiye etti

Zelenskiy memurlara döner yemelerini tavsiye etti

Saakaşvili tekrar Ukrayna vatandaşı oldu

Kremlin'den Zelenskiy'e 'yaptırım tepkisi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi
Oktay, Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı

Oktay, Zelenskiy'in göreve başlama törenine katıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görevine başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görevine başladı