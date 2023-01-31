Dolar
18.82
Euro
20.46
Altın
1,929.62
ETH/USDT
1,590.80
BTC/USDT
23,125.00
BIST 100
4,976.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istedi.

Esra Taşkın   | 31.01.2023
Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi

Paris

Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.

Braun-Pivet, 30 Kasım 2022'de Ulusal Meclis'in Ukrayna'ya desteğe ilişkin kararı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve toprak bütünlüğünü ve barışı yeniden kazanmalı." dedi.

Fransa ve Ukrayna meclislerinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) adaylığını hazırlamasına faydalı ortak anlaşma protokolü imzaladığını belirten Braun-Pivet, Ukrayna'nın AB ailesinin bir parçası ve kaderinin de AB'de olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ulaşımda aksamaya neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'ye başsağlığı diledi
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara kınama
Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na bir damla da siz olun
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (İsveç'in NATO üyelik süreci) olumlu adımlar atılmazsa süreç ilerlemez

Benzer haberler

Ukrayna: Rus güçleri, son 24 saatte Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rus güçleri, son 24 saatte Ukrayna’ya 3 hava, 3 roket saldırısı düzenledi

Ukrayna Meclis Başkanı, Fransızlardan tank ve savaş uçağı istedi

Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor

Ukrayna Avrupa'dan desteği artırmasını istiyor
Kuleba, Ukrayna'ya yardımın ilk dalgasında 140 Batı menşeli tank alacaklarını söyledi

Kuleba, Ukrayna'ya yardımın ilk dalgasında 140 Batı menşeli tank alacaklarını söyledi
Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak

Rusya: İran, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecine dahil olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet