Dolar
14.95
Euro
15.77
Altın
1,883.38
ETH/USDT
2,676.10
BTC/USDT
35,950.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna limanlarında yaklaşık 70 geminin, Mariupol Limanı'nda ise 6 yabancı geminin bloke edilmiş durumda olduğu bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 06.05.2022
Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Kiev

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov, yaptığı açıklamada, ülkedeki limanlarda yaklaşık 70 geminin bloke edildiğini kaydetti.

Vaskov, "Bugün, yaklaşık 70 gemi, denize açılmasının imkansız olduğu limanlarda bloke edilmiş durumda. Mürettebatla ilgili durum Mariupol'da en kötüydü, çünkü diğer limanlarda mürettebat karadan tahliye edilebildi." dedi.

Mariupol Ticari Deniz Limanı Devlet İşletmesi Müdürü İgor Barskiy de Mariupol Limanı'nda hala bloke olan 6 yabancı bayraklı geminin bulunduğunu belirterek, bazılarının tersane tarafından gereken onarım çalışmaları yapılmadan limandan ayrılamayacağını, Mariupol tersanesinin ise fiilen yok edildiğini dile getirdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

Ukrayna: Rus ordusu doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

Ukrayna: Limanlarımızda yaklaşık 70 gemi bloke edilmiş durumda

Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldı

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'u 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'u 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı
Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü

Rus güçlerinin saldırılarında Hostomel'deki askeri lojmanlar harabeye döndü

Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük

Rusya: Ukrayna'da Su-25 ve Mig-29 savaş uçağını düşürdük