Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,775.30
BTC/USDT
27,854.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna: Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandıracakları açıklamasına ilişkin, “Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı.” dedi.

Ekip  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Ukrayna: Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı

Kiev

Danilov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Putin’in bu açıklamasını Belarus’un “istikrarsızlaştırılmasına yönelik bir adım” olarak nitelendirdi.

Danilov, “(Putin'in Belarus'ta taktik nükleer silah açıklaması) Rusya ve Putin'in Belarus toplumundaki olumsuz algısını ve kamuoyunda benimsenmemesini en üst seviyeye çıkarır. Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı.” ifadesini kullandı.

Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Selden etkilenen Şanlıurfa'da sular düzenli test ediliyor
Gönüllü sağlık çalışanları Hatay'da sahra hastanesinde afetzedeleri tedavi ediyor
Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kent'te son aşamaya gelindi

Benzer haberler

Ukrayna: Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı

Ukrayna: Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı

Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet