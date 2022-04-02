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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 02.04.2022
Ukrayna: Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı

Kiev

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

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