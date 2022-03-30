Dolar
14.61
Euro
16.24
Altın
1,923.41
ETH/USDT
3,388.90
BTC/USDT
47,448.00
BIST 100
2,206.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 30.03.2022
Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu

Kiev

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı
AB'nin sağlık yetkilisi Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu
Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 50 yaş ve üzeri bireyler için ikinci Kovid-19 takviye aşısına izin çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bine yaklaştı

Benzer haberler

Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu

Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu

Karadeniz'deki "serseri mayın tehlikesi ortak çabayla çözülebilir" değerlendirmesi

Mayın tarama gemisi 'TCG Amasra' İğneada açıklarında mayın aramaya devam edecek

Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü

Karadeniz'de balıkçılar gün batımında av yasağının başlamasıyla limana döndü
Balıkçılar, Karadeniz'in batısındaki avlanma yasağının etkilerini değerlendirdi

Balıkçılar, Karadeniz'in batısındaki avlanma yasağının etkilerini değerlendirdi
Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu

Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında her türlü balık avcılığı durduruldu