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Türkiye-Ermenistan hattında uçuşların yeniden başlaması sonrası İstanbul'dan kalkan uçak Erivan Zvartnots Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.
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Dünya

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin hava savunma alanında İsrail teknolojisini elde etmek istediğini söyledi.

Hamdi Yıldız   | 03.02.2022
Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

Tel Aviv

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a açıklama yapan Kuleba, özellikle hava savunması olmak üzere İsrail'in savunma teknolojileri ile derin bir iş birliği konusuyla ilgilendiklerini belirtti.

Kulebe'nın açıklamalarının Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerginlik süresinde gelmiş olması dikkat çekti.

İsrail'in Rusya ile ülkesi arasında herhangi bir diplomatik aracı rolü oynayabileceğini dile getiren Kuleba, Kiev'in bundan memnuniyet duyacağını kaydetti.

Haberde, daha önce birçok münasebette, Ukrayna'nın İsrail'in ürettiği uyarı sistemleri ve Demir Kubbe savunma sistemlerinin satın alınması konusuna ilgi gösterdiği ifade edildi.

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