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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 07.04.2022
Ukrayna: Gün içinde 4 bin 676 sivil güvenli bölgelere çıkarıldı

Kiev

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını belirtti.

Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini kaydetti.

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