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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska: Adalete ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, "İhtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var." dedi.

Zuhal Demirci   | 30.11.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska: Adalete ihtiyacımız var

İngiltere

Olena Zelenska, İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında, İngiliz parlamentosundaki bir komite salonunda milletvekillerine hitap etti.

Ukrayna'da savaşan Rusları Nazilere benzeten Zelenska, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının hava saldırılarında şehirleri bombaladığında yaşadığına benzer bir terörü Ukraynalıların yaşadığını söyledi.

Zelenska, "Her gün önceki İngiliz kuşakların duyduklarına benzer siren sesleri duyuyoruz. Siz teslim olmadınız, biz de teslim olmayacağız. Ancak, ihtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var." dedi.

Nazilerin işlediği suçların cezasız kalmasının düşünülmediğini vurgulyan Zelenska, “Biz de aynısını yapmalıyız. Füzelerden zarar gören insanlar için adalete ihtiyacımız var." diye konuştu.

​​​​​​​Zelenska, Rus ordusunun Ukrayna'da "sistematik şiddet" uyguladığını belirterek, Rus işgalinden kurtarılan birçok kasaba ve köyde "işkence odaları" bulunduğunu ifade etti.

"Düşmanımız bizi karanlık ve soğukla vurmak istiyor"

Öte yandan, Ukrayna'nın enerji alt yapısının Rus saldırılarından zarar gördüğüne değinen Zelenska, "Düşmanımız bizi karanlık ve soğukla vurmak istiyor." ifadesini kullandı.

Olena Zelenska, İngiliz milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmadan önce, çatışmalarda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet konusunda farkındalık yaratmak için Buckingham Sarayında düzenlenen bir resepsiyona katıldı.

Zelenska, burada İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'yla bir araya geldi.

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