Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti
Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti yapıyor.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini duyurdu.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.