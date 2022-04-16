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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını söyledi.

Betül Yürük   | 16.04.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaşta 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı asker öldü

New York

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, CNN televizyonuna verdiği röportajda, dünyadaki tüm ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Rusya'nın nükleer ya da kimyasal silahlara yönelebileceğini belirten Zelenskiy, Putin'in insan hayatını hiçe saydığını belirtti.

    Korkmak yerine hazırlıklı olunması gerektiğine ve nükleer ya da kimyasal silah kullanımının sadece Ukrayna değil, dünyadaki tüm ülkeler için sorun olacağına dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisine ilişkin "Geminin artık olmadığını biliyoruz, bizim için güçlü bir silahtı ve tüm dünyanın şunu bilmesini istiyorum, batması bizim için bir trajedi olmadı. Rusya'nın bize saldırmak için ne kadar az silahı varsa bu, bizim için o kadar iyi." dedi.

    Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını; yaralılardan kaçının hayatta kalacağını söylemenin zor olduğunu ifade etti.

    Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşta 19 bin ila 20 bin askerinin öldüğünü kaydetti. Rusya ise ölen askerlerinin sayısını 1351 olarak açıklamıştı.

    Sivil kayıplara ilişkin de Zelenskiy, "Sivillerden bahsetmek ise çok zor çünkü ülkemizin güneyinde kentler kuşatma altında, Herson, Berdyansk, daha doğuda Mariupol ve Volnovakha. O alanda ne kadar kişinin öldüğünü bilmiyoruz." diye konuştu.

    Ülkesindeki ölümlerin ve yıkımın kendisi için büyük bir acı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir baba olarak izleyemiyorum çünkü sonrasında sadece intikam almak ve öldürmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

      Zelenskiy, ülkesinde herkesin savaşmak istediğini ve savaşın uzamaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak, savaş uzarsa daha fazla kayıp yaşanacağını sözlerine ekledi.

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