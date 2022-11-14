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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Herson'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.

Ruslan Rehimov   | 14.11.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Herson'u ziyaret etti

Kiev

​Herson'u ziyaret eden Zelenskiy, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

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