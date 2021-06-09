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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donbas cephesini ziyaret etti.

Talha Yavuz   | 09.06.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cephedeki duruma ilişkin ilk elden bilgi almanın önemini vurguladı. Askerlere barışın tesisi için yaptıkları çalışmaları anlatmanın da önemine dikkati çeken Zelenskiy, cephedeki duruma ilişkin askerlerin kapsamlı bir anlayışa sahip olduğunu gördüğünü aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas cephesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy (solda), Donbas cephesine ziyaret gerçekleştirdi. ( Ukrayna Devlet Başkanlığı - Anadolu Ajansı )

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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