Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Buça'da yaşanan katliam savaş suçu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da insanların işkence gördüğünü söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.
Bükreş
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrasında Romanya parlamentosuna seslendi.
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Zelenskiy, konuşmasında, "Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum." diyerek ekranda yer verilen görüntüler için özür diledi.
Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu belirten Zelenskiy, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da işkence gören insanlar olduğunu söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.
Rusya'nın, mümkün olduğu kadar çok insanın ölümünü arzuladığını savunan Zelenskiy, "Eğer ordu ve halkımız kendini savunmasaydı, Ruslar tıpkı Buça'da olduğu gibi Ukrayna'nın her yerinde katliam yapacaktı." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna olmadığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa'ya saldırmak ve oradan da Moldova'ya bir adım daha yaklaşmak istediğini söyleyerek, "Moldova'nın bağımsızlığını savunmak esastır ve bu Tuna bölgesinin tamamında güvenlik anlamına gelir." diye konuştu.
Zelenskiy, Orta Avrupa ve Karadeniz bölgesinin kaderinin Ukrayna topraklarında belirleneceğini dile getirdi.
Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını söyleyen Zelenskiy, Rusya’nın, başta ekonomik olmak üzere tüm kaynaklardan yoksun bırakılması, Rus gemileri için limanların kapanması ve Rusya'dan ithalat yapılmamasını gerektiğini belirterek daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.