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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avusturyalılara seslendi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video mesajı gösterildi.

Aşkın Kıyağan   | 27.03.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avusturyalılara seslendi

Viyana

Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz’da düzenlenen yardım konserinde, Zelenskiy’nin 3 dakikalık video mesajı paylaşıldı.

Zelenskiy, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür ederek, savaşı başlatan Rusya’yı bir kez daha sert bir şekilde kınadı.

Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe sokulmasını isteyen Zelenskiy, "Rusya’nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin cesur bir şekilde savaştığını, halkın tek yürek olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumdan beklentilerini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, öncelikli olarak Ukrayna’nın kurtarılmasının birincil hedefleri olduğunu, silah yardımı, daha ağır yaptırımlar, sığınmacılar için insani koşullar ve sivillerin çatışma alanlarından kurtarılabilmesi için insani koridorlar oluşturulması gibi taleplerde bulundu.



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