Dolar
14.76
Euro
16.16
Altın
1,988.20
ETH/USDT
2,546.30
BTC/USDT
38,676.00
BIST 100
2,053.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerin liderleri ile Rusya-Ukrayna krizini telefonda değerlendirdi.

Davit Kachkachishvili   | 13.03.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter paylaşımında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Liderler ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini de ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı mücadelesinden, Rusya'nın sivillere yönelik acımasız saldırılarından bahsettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, başkent Kiev'in en iyi şekilde korunması için gereken adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, "Kiev'de halk, askeri koşullarda yaşamaya devam ediyor ve şehri savunmaya hazırlanıyor." ifadesine yer verdi.

Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Zelenskiy ve Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Johnson, Zelenskiy ve Ukrayna halkını cesaretlerinden ötürü taktir etti.

Açıklamada Johnson'ın, Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı sınadığını söylediği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, (ABD'li gazeteci) Brent Reynaud ve sayısız masum Ukraynalının öldürülmesini ve Dniprorudne Belediye Başkanı (Yevhen Matveyev) ile Melitopol Belediye Başkanının (İvan Fedorov) kaçırılmasını kınadı. Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlamaya devam ettiği desteğin altını çizdi. Johnson, İngiltere'nin salı günü başkent Londra'daki Ortak Seferi Kuvvet (JEF) Toplantısı dahil ortaklarla birlikte çalışarak, Ukrayna'nın öz savunmasını desteklemek için daha fazla seçenek aramaya devam edeceğini söyledi."

Açıklamada, Johnson'ın, bu feci çatışmaya bir son vermek için ülkesinin Ukrayna'nın tüm çabalarında arkasında durmaya devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde azaldı
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Türkiye'de 20 bin 465 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı

Zelenskiy'den Microsoft, SAP ve Oracle'a "Rusya'ya ürün satmayı bırakın, savaşı durdurun" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da gazetecilerin Rusya tarafından öldürülmesi dehşet verici

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefonda görüştü
Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Zelenskiy'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi

Zelenskiy'nin İsrail'deki soykırım müzesinde konuşma talebi reddedildi