Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vasıl Bodnar'ı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Vasıl Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi oldu.
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