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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vasıl Bodnar'ı Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Emre Gürkan Abay   | 30.07.2021
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Vasıl Bodnar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi oldu.


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