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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı: Biden'ın Putin ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini olumlu bulduğunu söyledi.

Talha Yavuz   | 08.12.2021
Ukrayna Devlet Başkanı: Biden'ın Putin ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum

Kiev

Zelenskiy, Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Biden ile Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması gündemiyle dün yaptıkları çevrim içi görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin her zaman Ukrayna'yı desteklemesinin ülkesinin başarısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İki partili desteğimiz oldu ama en önemlisi krizin çözümünde Başkan Biden'ın kişisel gerçek reaksiyonu ve rolünü görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yarın Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini de aktardı.

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