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Dünya

Ukrayna’da Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

Ukrayna Parlamentosunda, Kırım Tatar Türkleri, Karaimler ve Kırımçakların ülkenin yerli halkı olarak kabul edilmesini öngören düzenleme yasalaştı.

Ali Cura,Emre Gürkan Abay   | 01.07.2021
Ukrayna’da Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önerisiyle parlamentonun gündemine getirilen “Ukrayna’nın yerli halkları yasa tasarısı” genel kurulda oylandı.

Tasarı, oylamaya katılan 345 milletvekilinden 325’inin desteği ile genel kurulda kabul edildi.

Yasal düzenlemeye göre, Kırım Tatar, Karaim ve Kırımçak halkları Ukrayna’nın yerli halkı olarak tanınacak.

Ülkede yaşayan Ruslar ise Ukrayna sınırları dışında devlete sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilmeyecek.

Yerli halkların asimilasyon, etnik kökenlerinin, kültürel değerlerinin yok edilmesi, zorla yerlerinden edilmeleri ve tahliye durumlarına karşı hakları garanti altına alınacak.

Ukrayna’nın yerli halklarının kültür, eğitim, dil ve bilgi edinme hakları garanti altında olacak.

Yerli halklar kendi eğitim kurumlarını oluşturabilecek ya da diğer eğitim kurumları ile dillerinin, tarihlerinin, kültürlerinin öğretilmesi amacıyla iş birliği yapabilecek.

Ukrayna'nın yerli halkları, kendilerini temsil eden organları aracılığıyla kendi medya kuruluşlarını kurma hakkına sahip olabilecek.

"Kırım Tatarları 30 yıldır bu yasayı bekliyordu"

Kırım Tatar Türkü, Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna parlamentosu tarafından onaylanan yasanın, ülke için önemli ve tarihi bir belge olduğunun altını çizdi.

Kırım Tatarlarının, yaklaşık 30 yıldır bu yasanın çıkmasını beklediğini belirten Umerov, "Ukrayna Anayasası, yerli halklara ve ulusal azınlıklara ait haklarının yalnızca Ukrayna yasaları tarafından belirlendiğini belirtiyor ancak yerli halkların haklarını tanımlayan özel bir yasa yoktu. Şimdi nihayet mevzuattaki bu boşluğu giderdik.” dedi.

Yasayla "Ukrayna'nın yerli halkı" tanımının yapıldığını anlatan Umerov, "Buna göre, Ukrayna'nın yerli halklarının Kırım Tatarları, Karaimler ve Kırımçaklar olduğu tespit ediliyor. Yasa, Ukrayna'nın yerli halklarının kültür, eğitim, dil ve bilgi edinmenin yanı sıra, sürdürülebilir gelişimine yönelik haklarını da garanti ediyor." şeklinde konuştu.

Yasanın ayrıca, Ukrayna'nın yerli halklarının temsilci organlarının yasal statüsünü de belirlediğini kaydeden Umerov, "Ukrayna'nın yerli halklarının uluslararası temsiline ilişkin konular da belirlendi. Bu yasanın kabulü, Ukrayna'nın Kırım'ı işgalden arındırma ve yeniden bütünleştirme stratejisinin parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Umerov, Zelenskiy'nin yerli halklarla ilgili yasa tasarısını şahsen parlamentoya göndermesinin, Kırım Tatarlarının haklarının korunması konusunun, Ukrayna devlet politikasının en önemli öncelikleri arasında yer aldığına yönelik bir işaret olduğunun altını çizdi.



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