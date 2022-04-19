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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün de açılmayacağını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 19.04.2022
Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

Kiev

Vereşçuk, Telegram hesabından "Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Donbas'ta yoğun bombardıman devam ediyor. Mariupol'da Ruslar siviller için Berdyansk yönünde bir koridor sağlamayı reddediyor. Herson ve Harkiv bölgelerinde insani koridorların açılması konusunda zorlu müzakerelere devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Son 2 günde Rusların Donbas'taki saldırıları artarken, Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorlar üzerinde anlaşma sağlanamıyor.

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybetti

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun 24 Şubat-19 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 800 asker öldürüldü, Ruslara ait 169 uçak, 150 helikopter, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı araç, 386 top, 132 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1495 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 158 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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