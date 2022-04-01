Dolar
14.69
Euro
16.22
Altın
1,923.03
ETH/USDT
3,468.30
BTC/USDT
46,489.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocatepe Camii’nde teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurdu.

Meiramgul Kussainova   | 01.04.2022
Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Kiev

Fedoruk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna askerlerinin Buça'yı kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlandığını bildirdi.

Buça kentinin "Rus işgal güçlerinden" kurtarıldığını duyuran Fedoruk, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz Kiev bölgesinde büyük bir zafer elde etti. Ve biz büyük zaferin Ukrayna genelinde olmasını bekleyeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi

Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi

Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı

UAEA Başkanı: Ajans, Ukrayna'daki nükleer güvenlik için çalışmaya başladı

Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi

Savaş bölgesinden tahliye edilen Ukraynalı yetim çocuklar Sakarya'ya getirildi
AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik

AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik

Ukrayna: Rus petrol rafinerisine saldırıyı ne teyit ediyoruz ne de yalanlıyoruz

Ukrayna: Rus petrol rafinerisine saldırıyı ne teyit ediyoruz ne de yalanlıyoruz