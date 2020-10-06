Euro
9.17
Dolar
7.78
BIST 100
1,165.58
Altın
1,914.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ekonomi

Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Nozdriya, Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.

Talha Yavuz   | 06.10.2020
Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

Kiev

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek, 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Nozdriya, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy başkanlığındaki heyet ile yaptığı Türkiye ziyaretinin kendisinde olumlu bir izlenim bıraktığını aktardı.

Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirten Nozdriya, Ukrayna ordusunun 6-12 SİHA kompleksi satın almayı planladığını dile getirdi.

Nozdriya, her kompleksin 4 SİHA ve 1 yer kontrol istasyonundan oluştuğunu vurgulayarak "Yani Ukrayna 48 adet SİHA almayı planlıyor." ifadesini kullandı.

Ortak üretim olacağı için maliyetin 3'te 1 oranına düşeceğini belirten Nozdriya, bu SİHA'ların Türk versiyonundan biraz farklı olabileceğini, gelecekte Ukrayna'nın ortak üretim SİHA'ları Türkiye'nin olmadığı pazarlara ihraç etme olasılığının da görüşüldüğünü söyledi.

Türkiye'den alınan İHA'ların farklı zamanlarda özellikle kışın deneme sürecinin devam ettiğini vurgulayan Nozdriya, bir sonraki siparişin bu test sonuçlarına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Nozrdriya, Baykar'ın sadece Ukrayna pazarına girmek değil, yatırım yapmak istediğini belirterek, Ukrayna'nın da deneme aşamasında olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı motorlarını tedarik ederek Türkiye'ye malzeme sağladığını hatırlattı.

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da camiler 7 ay sonra yeniden ibadete açılıyor
İran'da son 24 saatte 227 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech: Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansı'na onay başvurusu yapıldı
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Pandemi ile mücadelede önemli bir sorun da 'bilgi fazlalığı'

Benzer haberler

Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almayı planlıyor

'Ermenistan'ın saldırıları bölgedeki ekonomik ve askeri güvenlik için risk'

Ukrayna'da 146 noktada çıkan orman yangınlarında 11 kişi hayatını kaybetti

AB'den Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım

AB'den Kırım'ı yasa dışı ilhak eden Rusya'ya ilave yaptırım
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
Karabağ'da Ermenistan işgali ne zaman biter?

Karabağ'da Ermenistan işgali ne zaman biter?