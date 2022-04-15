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Dünya

Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi

Uganda'da hükümet, 13 bin dönüm ekili mahsulü yok eden Afrika tırtılıyla mücadele için orduyu görevlendirdi.

Tufan Aktaş   | 15.04.2022
Uganda'da ordu tırtıl istilasıyla mücadele için görevlendirildi

İstanbul

Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, parlamentoda yaptığı konuşmada, halihazırda 40'tan fazla bölgede bulunan tırtılların mısır, darı, sorgum ve buğday gibi mahsullere ve meralara zarar verdiğini söyledi.

Tırtıl istilasıyla mücadele için Uganda ordusunu görevlendirdiklerini açıklayan Başbakan Nabbaja, "Daha önce çekirge istilasına karşı savaşmak için eğitilmiş 100 ordu personeli, bu tırtılları püskürterek karada savaşmak için konuşlandırılacak." dedi.

Nabbaja ayrıca, ilaçlama için distribütörlerinden yeterli malzeme stoklamalarını istedi.

Rüzgar ve kuru havanın yanı sıra yağmurun gecikmesi nedeniyle tırtıllar hızla yayılıyor.

Hükümetten mahsulleri etkilenen çiftçilere tazminat ödemesini isteyen milletvekili Santa Alum da "Gayrisafi milli hasılanın yüzde 22’sini tarım gelirleri oluşturuyor. İstilanın önüne geçilmezse açlığın ve kıtlığın baş göstermesi kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.

Uganda Tarım Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 1407 çiftçi tırtıl istilasından etkilendi. Önemli bir mısır üreticisi olan Uganda, yıllık üretiminin büyük bölümünü Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kenya gibi komşu ülkelere ihraç ediyor.

Amerika'ya özgü olan "ordu kurdu", Afrika’da ilk olarak 2016 yılının başlarında Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, ordu kurdu, 2 yıl içinde Sahra Altı Afrika'nın neredeyse tamamına yayıldı.

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