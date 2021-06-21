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Dünya

Uganda'da ilk defa Devlet Başkan Yardımcılığına ve Başbakanlığa kadınlar atandı

Doğru Afrika ülkesi Uganda'nın tarihinde ilk defa Devlet Başkan Yardımcılığına ve Başbakanlık görevlerine kadınlar atandı.

Adam Abu-bashal   | 21.06.2021
Uganda'da ilk defa Devlet Başkan Yardımcılığına ve Başbakanlığa kadınlar atandı

Abuja

Başkent Kampala'da Devlet Başkanı Yoweri Museveni başkanlığındaki yeni kabinenin yemin töreninde, Devlet Başkan Yardımcılığına atanan Jessica Alupo ve Başbakanlığa atanan Robinah Nabbanja yemin ederek görevlerine başladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Alupo, törenden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesindeki yoksulluğu azaltmak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Başbakan Nabbanja ise tüm Ugandalılara hiçbir korku ya da kayırma olmadan hizmet edeceğine söz verdi.

Uganda'daki birçok kadın lider, siyasi lider, akademisyen ve tüccar, Museveni'nin iki üst düzey pozisyon için kadın seçimini memnuniyetle karşıladı.


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