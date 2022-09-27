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Dünya

Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Uganda'da, 19 Eylül'den bu yana Ebola salgınında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 27.09.2022
Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İstanbul

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, Uganda'da Ebola'dan ölenlerin sayısında artış kaydedildiğini açıkladı.

Ainebyoona, Ebola nedeniyle şimdiye kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 36'ya yükseldiğini belirtti.

Ülkede, 19 Eylül'de, 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Virüsün yayılım merkezinin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Kampala'ya giden otoyol üzerinde bulunan Mubende bölgesi olduğu açıklanmıştı.

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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