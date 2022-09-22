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Dünya

Uganda'da Ebola tespit edilen vaka sayısı 7'ye yükseldi

Ebola ile mücadele eden sağlık görevlilerinden Dr. Henry Kyobe, basına yaptığı açıklamada, virüsün yayıldığını, ülkede virüs tespit edilenlerin 7'ye yükseldiğini belirtti.

Gökhan Kavak   | 22.09.2022
Uganda'da Ebola tespit edilen vaka sayısı 7'ye yükseldi

İstanbul

Toplam 43 temaslıyı da tespit etmeye çalıştıklarını kaydeden Kyobe, vakaların gelecek günlerde artabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede 24 yaşındaki 1 kişi, nadir görülen, Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola nedeniyle 20 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.



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