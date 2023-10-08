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UEFA, İsrail'deki maçları güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledi

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları erteledi.

Fatih Erel  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
UEFA, İsrail'deki maçları güvenlik gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut güvenlik durumu ışığında UEFA, önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail'de yapılması planlanan tüm maçları, zamanı gelince onaylanacak yeni tarihlerle erteleme kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre İsrail'de 17 Ekim'e kadar oynanması gereken karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı.

İsrail'de oynanması planlanan ama ertelenen maçlar şöyle:

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri:

12 Ekim: İsrail-İsviçre

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:

12 Ekim: İsrail-Estonya

17 Ekim: İsrail-Almanya

2024 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası:

11 Ekim-17 Ekim: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in katıldığı mini turnuva

Bu arada açıklamada, "UEFA, 2024 Avrupa Elemeleri Kosova-İsrail maçının başlangıçta planlanan 15 Ekim tarihinde oynanıp oynanamayacağını veya ertelenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek için birkaç gün daha ayırdı." bilgisi verildi.

UEFA'nın, durumu yakından izlemeye devam edeceği ve yeni tarihler ve gelecek diğer fikstürlerde olası değişiklikler hakkında karar vermeden önce ilgili tüm takımlarla iletişim halinde kalacağı belirtildi.

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