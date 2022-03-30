Dolar
14.66
Euro
16.36
Altın
1,934.36
ETH/USDT
3,398.70
BTC/USDT
47,230.00
BIST 100
2,230.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Güney Ukrayna Nükleer Santralini ziyaret ederek, burada başta Ukrayna Enerji Bakanı Halushchenko olmak üzere yetkililerle nükleer güvenlik ve emniyet için gerekli olan hususları görüştü.

Aşkın Kıyağan   | 30.03.2022
UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü

Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güney Ukrayna Nükleer Santralinde çalışanlara bu zor süreçte nükleer kaza olmaması için gösterdikleri fedakarlıklar için teşekkür etti.

Başta Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko olmak üzere nükleerle ilişkili diğer yetkililerle en hızlı şekilde yardım ve destek açısından neler yapabileceğini görüştüklerini ifade eden Grossi, bu ilk ziyarette güvenlik ve gözlem açısından önemli bazı ekipmanları verdiklerini diğerlerinin ise yakın tarihte gönderileceği bilgisini paylaştı.

​​​​​​​"Ziyaretin temel amacı nükleer güvenlik"

UAEA'nın temel amacının bu ülkedeki nükleer tesislerin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına gerekli desteği vermek olduğunu bildiren Grossi, Ajansın burada bulunmasının halk sağlığı ve ciddi çevresel sorunlara yol açabilecek bir nükleer faciayı önlemek için olduğunun altını çizdi.

Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik derin endişe ve kaygılarını dile getirmiş, bir an evvel bu ülkeye beraberindeki heyetle yardım ve destekte bulunmak üzere gitmek istediğini söylemişti.

UAEA'dan dün yapılan açıklamada Grossi ve beraberindeki heyetin Ukrayna'ya gittiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı
Sanofi'nin Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için onay başvurusunu yapıldı
BioNTech geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı
Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü

Benzer haberler

UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü

UAEA Başkanı Grossi, Ukraynalı muhataplarıyla görüştü

UAEA Başkanı Grossi, nükleer yardım ve destekte bulunmak için Ukrayna'ya gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avusturyalılara seslendi

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı artarak sürecek

NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı artarak sürecek
Avusturya'da geçen yıl 2 bine yakın ırkçı saldırı meydana geldi

Avusturya'da geçen yıl 2 bine yakın ırkçı saldırı meydana geldi
Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde 'tarafsızlık ilkesi'

Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde 'tarafsızlık ilkesi'