Euro
7.59
Dolar
6.82
BIST 100
105,004.90
Altın
1,725.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Twitter'dan Trump'ın Minneapolis paylaşımına 'şiddeti yüceltme' uyarısı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından yaşanan protestolarla ilgili paylaşımına uyarı notu koydu.

Emre Aytekin   | 29.05.2020
Twitter'dan Trump'ın Minneapolis paylaşımına 'şiddeti yüceltme' uyarısı

Ankara

Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve "Göster" butonu ekleyen uyarı notunda, "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesi yer aldı.

Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili uyarı getirilen paylaşımında, "Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
İstanbul'da 4 hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Twitter'dan Trump'ın Minneapolis paylaşımına 'şiddeti yüceltme' uyarısı

Twitter'dan Trump'ın Minneapolis paylaşımına 'şiddeti yüceltme' uyarısı

Trump'tan Minneapolis'teki gösterilere ilişkin Belediye Başkanı ve protestoculara sert uyarı

Trump ve Macron G-7 Liderler Zirvesi'nin yüz yüze yapılmasını istiyor

Trump, sosyal medya platformlarına yönelik kararnameyi imzaladı

Trump, sosyal medya platformlarına yönelik kararnameyi imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı
Trump bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak

Trump bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak