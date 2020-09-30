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Dünya

Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti

Macaristan Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Bakanı Kovacs, Twitter'ın, Macaristan hükümetinin resmi hesabını engellediğini açıkladı.

Mehmet Yılmaz   | 30.09.2020
Twitter, Macaristan hükümetinin resmi hesabını bloke etti

Budapest

Macaristan Uluslararası İletişim ve İlişkilerden Sorumlu Bakanı Zoltan Kovacs, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin, Twitter'daki "About Hungary" isimli resmi hesabının herhangi bir açıklama yapılmadan bloke edildiğini belirtti.

Kovacs, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilk defa bugün hukukun üstünlüğü konulu raporunu açıklayacağını ve Twitter'ın aynı gün Macar hükümetinin hesabını bloke etmesinin "olağanüstü derecede ilginç" olduğunu kaydetti.

Kovacs ayrıca, konu hakkında gerekli adımları attıklarını ve Twitter'dan resmi yanıt ve açıklama beklediklerini bildirdi.

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