Euro
9.08
Dolar
7.68
BIST 100
1,287.58
Altın
1,894.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Twitter, ABD seçimiyle ilgili 300 bin twite uyarı etiketi koyduğunu açıkladı

Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin twiti "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 13.11.2020
Twitter, ABD seçimiyle ilgili 300 bin twite uyarı etiketi koyduğunu açıkladı

Ankara

Sosyal medya platformu Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin twiti "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, etiketlemenin, 27 Ekim-11 Kasım arasında yapıldığı ve 300 bin twitin, 3 Kasım'daki başkanlık seçimiyle ilgili paylaşımların yüzde 0,2'sini oluşturduğu bildirildi.

Twitter'in yasal politika, güven ve güvenlik birimi başkanı Vijaya Gadde, bu twitlerden 456'sının, "kullanıcılar bu paylaşımları beğenemez, retwit edemez ya da bunlara yanıt veremez" ifadesinin yer aldığı uyarı işaretiyle gizlendiğini söyledi.

Sosyal medya platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçiminden sonraki twitlerinin neredeyse yarısına uyarı etiketi eklemişti.

Trump'ın paylaşımlarının bu şekilde etiketlenmesine, kanıt vermeden seçimi kazandığını ve seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmesi gerekçe gösterilmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında bazı bölgelerin risk seviyesi güncellenecek
Sağlık Bakanı Koca: Büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz
İsrail Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladı
Avrupa'da Kovid-19 yeniden tırmanışta
İran'da son 24 saatte 461 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Twitter, ABD seçimiyle ilgili 300 bin twite uyarı etiketi koyduğunu açıkladı

Twitter, ABD seçimiyle ilgili 300 bin twite uyarı etiketi koyduğunu açıkladı

Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
Sosyal medya devleri siyasi aktörlere dönüşüyor

Sosyal medya devleri siyasi aktörlere dönüşüyor
Sosyal medya platformları, ABD başkanlık seçiminde yanlış bilgilendirmelere farklı yaklaşımlar gösterdi

Sosyal medya platformları, ABD başkanlık seçiminde yanlış bilgilendirmelere farklı yaklaşımlar gösterdi