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Dünya

Türkmenler Kerkük Valiliği talebinde ısrarlı

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Saman, "Kerkük Valiliğinin 2020'de yapılacak yerel seçimlere kadar Türkmenlere verilmesini istiyoruz." dedi.

Ali Mukarrem Garip   | 26.09.2019
Türkmenler Kerkük Valiliği talebinde ısrarlı

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, kentin valilik makamına talip olduklarını bir kez daha yineledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük Valiliğinin 2020'de yapılacak yerel seçimlere kadar Türkmenlere verilmesini istiyoruz.'' dedi.

Kerkük'ün yıllarca Arap veya Kürt valiler tarafından yönetildiğini dile getiren Saman, bu kez 6 aylık da olsa bu makama bir Türkmen'in getirilmesini istediklerini söyledi.

Merkezi hükümetin Kerkük'te kontrolü yeniden sağlamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kentteki görev ve atamalarda atalet yaşandığına dikkati çeken Saman, Irak merkezi hükümetinin kentteki hakimiyetinin zayıf olduğunu, Türkmenleri duymadığını ve Türkmen Vali konusunda kendilerine destek vermediğini söyledi.

Kürtler kente Türkmen Vali istemiyor

Saman, Birleşmiş Milletler (BM) Kerkük Temsilciliğinde daha önce bu konuda görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

ITC Sözcüsü, söz konusu görüşmelerde Kerkük'e neden Türkmen Vali istediklerini anlattıklarını ancak Kürt partilerin bu talebe karşı çıktıklarını aktardı.

Güvenlik teşkilatı Kürt partilerin etkisi altında

Saman, Kürt partilere bağlı Asayiş ve Peşmerge güçlerinin kentten çekilmelerinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen Kerkük'teki polis ve emniyet birimlerinin hala bu partilerin etkisi altında olduğunu söyledi.

Saman, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının bu konuya el atması gerektiğinin önemini vurguladı.

Irak ordusu Kerkük'te yeniden konuşlanmalı

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarıyla birlikte Kerkük'ten çekilen Irak ordusunun yeniden kentte konuşlanmasının önemli olduğunu dile getiren Saman, şunları kaydetti:

"Kerkük'ün terör saldırılarından korunması için Irak ordusunun yeniden kentte konuşlanmasını istiyoruz."

Öte yandan ITC Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar ise Kekük Valisinin Arap olmasından dolayı kentteki imar ve kalkınma projelerinin çoğunun Araplara verildiğini ileri sürdü.

Bayraktar ayrıca kentte kaçak inşaat ve arsa gaspı gibi olayların arttığını ileri sürerek bir an önce bu durumun önüne geçilmesini istedi.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de düzenlediği operasyonla Kerkük'te tam kontrolü sağlamış, Peşmerge güçleri de kentten çekilmek zorunda kalmıştı.

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