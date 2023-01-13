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Dünya

Türkmenistan’da 26 Mart'ta milletvekilliği seçimleri yapılacak

Türkmenistan'da anayasaya göre 5 yılda bir yapılan milletvekilliği seçimleri, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Merdan Velhanov   | 13.01.2023
Türkmenistan’da 26 Mart'ta milletvekilliği seçimleri yapılacak

Aşkabat

Merkez Seçim Kurulu ve Referandum Merkezinin açıklamasına göre, 26 Mart’ta 7. dönem milletvekilleri seçimi, 5. dönem bölge, ilçe ve kent halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem konsey üyelerinin seçimleri yapılacak.

Türkmenistan Meclisinde 125 milletvekili bulunuyor.

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