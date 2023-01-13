Türkmenistan’da 26 Mart'ta milletvekilliği seçimleri yapılacak
Türkmenistan'da anayasaya göre 5 yılda bir yapılan milletvekilliği seçimleri, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Aşkabat
Merkez Seçim Kurulu ve Referandum Merkezinin açıklamasına göre, 26 Mart’ta 7. dönem milletvekilleri seçimi, 5. dönem bölge, ilçe ve kent halk maslahatı üyeleri ile 9. dönem konsey üyelerinin seçimleri yapılacak.
Türkmenistan Meclisinde 125 milletvekili bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.