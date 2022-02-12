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Dünya

Türkmenistan 12 Mart’ta yeni devlet başkanını seçecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un Ulusal Konseyi Halk Meclisinde aldığı kararla 12 Mart'ta erken başkanlık seçimi yapılacak.

Merdan Velhanov   | 12.02.2022
Türkmenistan 12 Mart’ta yeni devlet başkanını seçecek Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Aşkabat

Türkmenistan resmi haber ajansının (TDH) haberine göre, Ulusal Konseyin Halk Meclisinde Türkmen lider Berdimuhamedov, ülkede genç liderlerin devlet yönetiminde yer alması gerektiğinin altını çizdi ve erken seçim kararı için Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’na talimat verdi.

Bunun üzerine, Türkmenistan Ulusal Konseyi toplandı.

Toplantıda, Türkmenistan Anayasası'nın 81. ve Türkmenistan Seçim Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca, 12 Mart Cumartesi günü erken başkanlık seçimi yapılması kararı alındı.

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