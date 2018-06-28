Türkmen lider Salihi'den Peşmerge uyarısı

Fotoğraf: AA/Haydar Hadi

BAĞDAT

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Peşmerge'nin Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle Kerkük'e geri dönmek istediğini belirterek bunun sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkmen lider, "Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), BM'den Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönüşü için Irak güvenlik güçleri ile ortak bir operasyon merkezi kurulması talebinde bulundu. Irak Türkmenleri ve Irak Türkmen Cephesi olarak ulusal, bölgesel ve küresel bütün taraflara çağrıda bulunuyoruz. Peşmerge'nin Kerkük ve ihtilaflı bölgelere geri dönüşü büyük sorunları da beraberinde getirecek." dedi.

"Türkmenlerin güvenliğini tehlike altında bırakır"

Bölgenin kaderinin sadece bir grubun inisiyatifine bırakılamayacağını vurgulayan Salihi, "Ortaya çıkacak güvenlik zafiyeti başta PKK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerinin eylemlerine zemin hazırlar. Bu durum da Türkmenlerin güvenliğini tehlike altında bırakır." değerlendirmesi yaptı.

Erşet Salihi, Kerkük ve Türkmen coğrafyasının siyasi pazarlık konusu yapılmaması için Bağdat yönetimine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Türkmenler olarak Türkiye'deki karar alıcıların da Iraklı muhatapları ile yaptıkları görüşmelerde bu husus üzerinde hassasiyetle durmalarını temenni ediyoruz. Türkmenlerin ve Türkmen bölgelerinin güvenliği Irak güvenliğinin teminatı demektir. Türkmenler güvende olmadıkça Irak güvenli bir yer olmayacaktır. Çünkü Türkmenler Irak'ın belkemiğidir."

Muhabir: Haydar Karaalp