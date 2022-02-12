Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,922.40
BTC/USDT
42,313.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi

Merdan Velhanov   | 12.02.2022
Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi

Aşkabat

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’na erken başkanlık seçimi talimatı verdi.

Devlet resmi televizyonu Altın Asır’ın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclis’inde, devlet yönetiminde gençlere izin verilmesi teklifini toplantıya katılan konuklara danışmak istediğini söyledi.

Berdimuhamedov, ‘’Değerli konuklar, saygıdeğer Halk Meclisi üyeleri ve sayın vatandaşlar, ülkemizi kalkındırmanın yeni aşamasında ve devlet yönetiminde gençlere izin verilmesini genel olarak destekliyorsanız, seçim talimatını veriyorum.’’ dedi.

Konukların onayını alan Berdimuhamedov, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’na, ‘’Türkmenistan’ın anayasasına ve kanunlarına göre seçim çalışmalarına başlayabilirsiniz.’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığının 'Kovid-19' rehberinde Molnupiravir güncellemesi
Pfizer-BioNTech 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı acil kullanım başvurusunu erteledi
Hong Kong'da Kovid-19 salgını nedeniyle 263 banka şubesi kapandı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 8 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı verdi

Benzer haberler

Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi

Türkmen Lider Gurbanguli Berdimuhamedov erken seçim talimatı verdi