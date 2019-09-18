Euro
6.27
Dolar
5.68
BIST 100
101,930.10
Altın
1,490.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Türkiye'nin Sudan'da ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Hartum Uluslararası Havalimanı'na indi.

Ömer Erdem   | 18.09.2019
Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Hartum

Daha önce bölgeye intikal eden Türk Kızılay Ekip Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımları 5 kişilik bir ekiple selden etkilenenlere ulaştıracaklarını söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'den gelen 2 kargo uçağında, 600 hijyen seti, 600 gıda kolisi, 600 battaniye ve 160 çadır bulunmakta. Yardımlarımızı Türkiye'deki birçok insani yardım kuruluşu ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Planlarımızı yaptık, ivedi bir şekilde halkımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan için İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) İnsani Yardım Platformu üyesi kuruluşlar dün "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştı.

Türkiye'den getirilen malzemeler, birkaç gün içinde afetzedelere dağıtılacak. Bölgede kurulacak bir çadır kentin yanı sıra Türk yardım kuruluşlarınca kampanyadan elde edilecek bağışlarla öncelikle Sudan'ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde "Türk Köyleri" inşa edilecek.

85 kişi yaşamını yitirmişti

Sudan, özellikle ağustos başında etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Türk Kızılay, 5 personeli ile Sudan Kızılayı iş birliğinde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Sudan'da yeni kabinenin ardından ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

'İlk yardımda ayrımcılığa geçit yok'

'Cuba Hükümeti ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz'

'Cuba Hükümeti ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz'
Sudan'da eski rejimin kamudan tamamen tasfiyesi talebiyle gösteri düzenlendi

Sudan'da eski rejimin kamudan tamamen tasfiyesi talebiyle gösteri düzenlendi
Sudan hükümeti ile silahlı hareketler ekimde müzakere masasına oturacak

Sudan hükümeti ile silahlı hareketler ekimde müzakere masasına oturacak