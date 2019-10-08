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Dünya

Türkiye'den uluslararası topluma 'mülteci' çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler yalnız bırakılmamalıdır." dedi.

Bayram Altuğ   | 08.10.2019
Türkiye'den uluslararası topluma 'mülteci' çağrısı Fotoğraf: Bayram Altuğ/ AA

Cenevre

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Mültecilere ev sahipliğinde lider olarak Türkiye, mültecilerin acılarını dindirmeye yönelik küresel çabaların öncülüğünü yapmaktadır. Bu görev karşısında, adil yük paylaşımını güçlü bir şekilde savunuyoruz. Mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler yalnız bırakılmamalıdır." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 70. icra komitesi toplantısı marjında vatansızlık konusunda yapılan üst düzeyli toplantıda konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Kıran, "Vatansızlık durumunu sona erdirmek, hem iddialı hem de aynı zamanda erdemli bir hedeftir. Herkesin bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Dünyada, yaklaşık 12 milyon kişinin vatansız olduğunun tahmin edildiğini aktaran Kıran, "Bizim için daha da çarpıcı olan husus, BMMYK tahminlerine göre, her üç vatansız kişiden birinin çocuk oluşudur." diye konuştu.

Kıran, Türkiye'nin BMMYK'nin "#Ibelong" (Aitim) kampanyasını tümüyle desteklediğinin altını çizerek, kampanyanın ilk 5 yılında kaydedilen ilerlemeler sayesinde, yaklaşık 170 bin vatansız kişinin vatandaşlık kazandığını söyledi.

Türkiye'nin, kendi adına vatansızlığı azaltmak ve nihayetinde sonlandırmak için elinden geleni yaptığını vurgulayan Kıran, bu bağlamda Türkiye'nin 2015'te 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme'ye taraf olduğunu anımsattı.

"Çabalarımız sayesinde Türkiye'de çok az sayıda vatansız insan bulunmaktadır." diyen Kıran, Türk Vatandaşlık Kanunu uyarınca, Türkiye'de doğmuş, annesinin ve babasının uyruğunu doğumla alamayan kişiye Türk vatandaşlığı verildiğini anlattı.

 "41 milyondan fazla insan zorla yerinden edildi"

Bakan Yardımcısı Kıran, dünyada rekor sayıda, yaklaşık 71 milyon kişinin zorla yerlerinden edilmelerine tanıklık ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Buna ilave olarak, 2018'in sonunda, BM verilerine göre, 41 milyondan fazla kişi silahlı çatışma, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilmiştir. Esasen, BMMYK'ye göre, her 2 saniyede bir kişi evinden zorla ayrılmaktadır. Bu, küresel yanıt bekleyen evrensel bir sorundur. Mültecilere ev sahipliğinde lider olarak Türkiye, mültecilerin acılarını dindirmeye yönelik küresel çabaların öncülüğünü yapmaktadır. Bu görev karşısında, adil yük paylaşımını güçlü bir şekilde savunuyoruz. Mülteciler ve mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler yalnız bırakılmamalıdır."

Türkiye'nin de eş başkanlığını yapacağı, 17-18 Aralık'ta Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na da değinen Kıran, Türkiye'nin, Forumu mültecilere daha fazla nasıl yardım edebileceği konusunda mükemmel bir fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti.

Kıran, "Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan), Forum'un eş başkanlarından biri olacaktır. Eş başkan olarak, burada bulunan tüm ülkelerimizin Forum'un başarılı geçmesi için birlikte çalışmaya davet etmek isteriz. İlgili tüm paydaşların, Forum sırasında önemli, kalıcı ve sürdürülebilir taahhütler beyan etmelerini bekliyoruz." dedi.

Grandi'den Türkiye'ye övgü

Bakan Yardımcısı Kıran'ın ardından söz alan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin mülteciler konusundaki politikalarına övgüde bulundu.

Grandi, "5 yıl üst üste dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullanarak, bizzat gördüğü üzere, Türkiye'nin mültecilerin özellikle eğitim ve istihdam piyasasına katılımı konusunda çok önemli çabalar gösterdiğini ve onlara imkanlar sunduğunu kaydetti.

İlerleyen günlerde tekrar Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Grandi, Türkiye Olimpiyat Komitesi ile spor alanında mültecilere verilebilecek destek konusunu ele alacaklarını bildirdi.

Grandi, Türkiye'ye ayrıca Küresel Mülteci Forumu eş başkanlığı için teşekkürlerini bildirdi.




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